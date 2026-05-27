El futuro de Falcao en Millonarios sigue abierto tras la eliminación en Copa Sudamericana

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Bogotá, 26 may (EFE).- El delantero colombiano Radamel Falcao García aseguró este martes que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro en Millonarios, tras la eliminación del equipo capitalino en la Copa Sudamericana luego de perder 1-2 ante O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de Bogotá.

«No hay que adelantarse ni apresurarse a tomar decisiones (…) esta semana se empezará a trabajar a ver si es viable o no», afirmó el atacante samario al ser consultado sobre su continuidad en el club azul al término del encuentro.

Falcao ingresó al minuto 64 en reemplazo de Leonardo Castro, cuando Millonarios necesitaba marcar para mantenerse con vida en el torneo continental. Sin embargo, tuvo poca participación ofensiva y no contó con oportunidades claras de gol en el tramo final del compromiso.

La derrota profundizó el malestar de la afición azul, que en las últimas semanas también vio frustrada la posibilidad de disputar la final de la liga colombiana.

El goleador de la selección colombiana evitó confirmar si seguirá en Millonarios, aunque aseguró que tanto él como su familia se sienten cómodos viviendo en Bogotá.

«Mi esposa, ahora que tuve la oportunidad de hablar con ella, me dio el respaldo y el apoyo de la familia. No depende ni de Millonarios ni de mí. Hay que buscar soluciones y, si se logra, bien; si no, no sabemos, vamos a esperar», expresó el exjugador de River Plate, Atlético de Madrid, Porto y Mónaco.

Falcao también descartó, por ahora, la posibilidad de marcharse nuevamente al exterior y explicó que prioriza la estabilidad de sus hijos.

«No tiene tampoco sentido llevar a mis hijos a recorrer el mundo. Tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá (en Bogotá), ellos están muy felices», manifestó.

El delantero aprovechó además para hacer una autocrítica por los recientes resultados del conjunto embajador y asumió, junto con el plantel, la responsabilidad por las eliminaciones sufridas en la liga y la Copa Sudamericana.

«Hay que hacer autocrítica, no podemos hacer más que reconocer que nos equivocamos. Los principales responsables somos los jugadores», sostuvo.

El también exdelantero del Manchester United y del Chelsea aseguró igualmente que entiende el enfado de los aficionados, especialmente por los malos resultados acumulados desde la temporada pasada. EFE

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