El futuro del argentino Gustavo Alfaro, la gran incógnita en la Albirroja

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Ron González

Luque (Paraguay), 6 jul (EFE).- Satisfecha después de haber alcanzado los octavos de final en su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA, la Albirroja ahora tiene por delante la tarea de despejar su incógnita más inmediata, la de la continuidad del ‘cazador de utopías’, su seleccionador Gustavo Alfaro.

El santafesino no termina de confirmar su permanencia en el banquillo de Paraguay, al que llevó al Mundial tras conseguir que enderezara el rumbo tras un decepcionante inicio de las eliminatorias suramericanas.

Con todo, este lunes el antiguo timonel de clubes como Boca Juniors o San Lorenzo dejó la puerta abierta a la renovación de su contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) al asomar que tiene «desafíos por delante» con la Albirroja.

«Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión», dijo Alfaro durante su discurso tras el efusivo recibimiento a la Albirroja que hicieron los hinchas y el presidente del país, Santiago Peña, esta jornada.

El contrato de Alfaro venció tras la eliminación de la Paraguay ante Francia por 0-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo el sábado pasado.

En la conferencia de prensa después de ese partido eludió responder sobre su continuidad y alegó que necesita discutirlo con su familia.

«Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030», dijo entonces.

Ese día, el presidente de la APF, Robert Harrison, le pidió delante de los jugadores que se quedara para una «segunda ronda», mientras que este lunes le insistió que continuara hasta 2030, pero esta vez frente a cientos de hinchas que coreaban «Alfaro, quédate» y «Alfaro no se va».

«Falta el segundo tiempo, hasta el 2030», dijo el dirigente recogiendo las palabras de Peña, que esta misma jornada afirmó que Paraguay es el mejor lugar para que Alfaro sea «feliz».

Mientras Paraguay espera la decisión de Alfaro, el país se encuentra inmerso en el debate sobre el estilo de su selección, que en la Copa del Mundo eliminó a la tetracampeona Alemania con un planteamiento de corte ultradefensivo, que va a contravía a la conocida «garra guaraní» y a su fórmula de bañar el área rival con centros.

En la fase de grupos, el oriundo de la localidad de Rafaela usó este planteamiento contra Australia para garantizar el pase paraguayo a la ronda de dieciseisavos, donde la Albirroja dio la campanada y eliminó a la selección teutona en la tanda de penaltis.

Pero este planteamiento fue muy criticado en Paraguay, lo que generó un desencuentro momentáneo entre la hinchada y el seleccionador.

«¿Qué tipo de selección quieren tener?», cuestionó Alfaro después del partido contra Alemania.

«¿Qué tipo de fútbol quieren tener? ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde quieren ver a Paraguay?», agregó para el debate y en referencia al fútbol profesional paraguayo.

Antes de viajar a la Copa del Mundo, Alfaro dijo a la prensa que entregó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) un largo informe sobre el balompié de este país.

El documento contiene un análisis sobre las que considera las fallas del fútbol profesional paraguayo, del que se nutre la Albirroja.

Hace semanas, el argentino sugirió que cambios en la estructura del fútbol paraguayo podrían convencerlo de seguir en el banquillo albirrojo otro ciclo. EFE

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