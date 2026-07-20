El futuro del jefe del Ejército ucraniano, en el aire tras la crisis por cese de ministro

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 20 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está manteniendo conversaciones con los máximos mandos militares del país en medio de llamamientos a la destitución del jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, mientras busca cómo salir de la crisis provocada por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fedórov.

La salida de Sirski es la demanda principal de las protestas que han producido en los últimos días en Ucrania, pues los manifestantes le ven como el principal obstáculo a las reformas en el Ejército que propugnaba Fedórov, después de que se haya revelado la existencia de una disputa entre los dos.

Ante la creciente expectación de que se produzcan cambios en la cúpula del Ejército, Serguí Sternenko, hasta la semana pasada asesor del que fuera ministro de Defensa, aseguró este lunes que Zelenski tomará una decisión sobre el futuro de Sirski el mismo día de hoy o este martes.

Fuentes de la Oficina Presidencial y del Gobierno dijeron al portal ucraniano Liga.net este lunes que Zelenski está examinando a unos 11 oficiales como potenciales sucesores del comandante en jefe ucraniano, que ocupa el cargo desde febrero de 2024.

Discusiones sobre Sirski

Este lunes, el presidente ucraniano continuó con una serie de entrevistas con altos mandos militares y se reunió con el jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, Volodímir Gorbatiuk; con el comandante del Tercer Cuerpo Andrí Biletski; con el jefe del Cuerpo «Jartia» Igor Obolenski; con el responsable de las Tropas Aéreas de Asalto, Oleg Apostol; y con el popular general Mijailo Drapati.

Este último, considerado como un posible reemplazo para Sirski, fue uno de varios oficiales de alto rango que, tras el cese de Fedórov, reconocieron públicamente la existencia de problemas sistémicos dentro de las Fuerzas Armadas.

Los métodos de Sirski han sido criticados también por algunos antiguos soldados, como el veterano Dmitró Koziatinski, uno de los coorganizadores de las protestas en Kiev, y el vicecomandante del Regimiento Azov Bogdán Krotévich ha denunciado que el supuesto énfasis que pone Sirski en los asaltos de infantería ha causado en el frente «miles de vidas perdidas».

Sin embargo, algunos oficiales de renombre han apoyado públicamente a Sirski.

Este lunes, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Anatoli Krivonozhko, se sumó al jefe de las Fuerzas de Asalto Aéreas, Oleg Apostol, y al máximo responsable de la Armada, Oleksí Neizhpapa, en su reconocimiento a la contribución de Fedórov a la modernización de las Fuerzas Armadas y en su respaldo simultáneo a Sirski y pidió que se rebajen las tensiones.

«Confrontación abierta y una situación interna tensa en el país: esto socava la confianza en el liderazgo military y político tanto dentro de la sociedad ucraniana como entre los socios extranjeros, lo que puede tener consecuencias negativas», subrayó Krivonozhko.

Por otro lado, el antiguo asesor de Fedórov, Sternenko, aseguró que el equipo de Sirski ha pedido a comandantes de brigada que grabasen declaraciones en apoyo del todavía jefe del Ejército.

Expectativas de cambios

«Ciertamente va a haber cambios», escribió el exministro Fedórov en sus redes sociales tras mantener una conversación con Zelenski el sábado por la noche.

«Existe un diálogo. Creo que todo se va a resolver», afirmó, en una semana en la que las protestas diarias han seguido atrayendo a miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, en docenas de ciudades ucranianas.

«Si la gente está saliendo a las calles, quiere decir que ven un problema o sienten la necesidad de ser escuchados. Y lo peor que puede hacerse en una situación así es pretender que no está pasando nada», escribió en redes sociales Vira Shvartzkop, una voluntaria civil de la ciudad de Rozishche (oeste).

La exigencia clave de los manifestantes es la continuación de las reformas militares, dijo a EFE en Leópolis la manifestante Yulia Oliyar, muchos de cuyos amigos están combatiendo en el frente.

«Un Estado democrático no puede responder a un conflicto sistémico eliminando a uno de sus participantes sin explicar las razones, la responsabilidad de las partes y cuál es el plan de acción futuro», subrayó también este lunes un comunicado de la Universidad Católica de Ucrania.

Según el veterano Dmitró Koziatinski, este lunes se celebrará una protesta simbólica para recordar las demandas a las autoridades.

«Queremos transmitir claramente nuestra posición al presidente: si Sirski no ha sido destituido hasta el viernes, 24 de julio, y Fedórov no ha sido nominado para la posición de ministro de Defensa, lanzaremos una protesta general indefinida», escribió en redes sociales.EFE

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