El futuro nuevo aeropuerto de Lisboa podrá recibir a 56 millones de pasajeros

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Lisboa, 22 jul (EFE).- El futuro nuevo aeropuerto de Lisboa abrirá con capacidad para recibir a 56 millones de pasajeros al año y estará conectado por tren con el centro de la capital en unos 20 minutos, según el proyecto presentado este miércoles por el Gobierno y la empresa concesionaria de los aeropuertos portugueses, ANA-Aeroportos de Portugal.

El ministro portugués de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, participó en la presentación del plan ‘Expansión y modernización del sistema aeroportuario nacional’, que incluye el tercer informe técnico de ANA, filial del grupo francés Vinci.

El documento desarrolla las soluciones de ingeniería previstas para el nuevo aeropuerto, el Luís de Camões, que sustituirá al actual Humberto Delgado y se construirá en el Campo de Tiro de Alcochete.

La infraestructura contará inicialmente con dos pistas y una terminal de aproximadamente 500.000 metros cuadrados. La capacidad anual de visitante será de 56 millones, frente a los 45 millones contemplados en versiones anteriores del proyecto.

El Gobierno pretende acelerar los trabajos para que el aeropuerto entre en funcionamiento a finales de 2036, aunque el calendario actual manejado por ANA sitúa su apertura a mediados de 2037.

Conexión con la alta velocidad en 2034

La línea de alta velocidad y la conexión ferroviaria específica con el aeropuerto deberán estar operativas en 2034 y permitirán llegar al centro de Lisboa en alrededor de 20 minutos mediante la futura tercera travesía del Tajo.

Las autoridades calculan que unos 20 millones de pasajeros utilizarán cada año el ferrocarril para desplazarse hacia o desde el aeropuerto.

El proyecto contempla, además, más de 250 kilómetros de nuevas carreteras y la mejora de otros 50 kilómetros de la red existente, así como infraestructuras para el suministro de agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones.

ANA entregó el informe técnico al Ejecutivo la pasada semana y prevé remitir antes de finales de mes el estudio sobre impacto medioambiental. El siguiente hito será la presentación del informe financiero en enero de 2027.

La primera estimación de ANA situó el coste de la infraestructura aeroportuaria en unos 8.500 millones de euros, de los cuales aproximadamente 7.000 millones se financiarían mediante deuda.

La estimación supera en cerca de un 40 % los 6.100 millones de euros de cálculos anteriores.

El Consejo de Ministros portugués decidió en mayo de 2024 que el aeropuerto Luís de Camões sustituyera íntegramente al aeropuerto Humberto Delgado. Este permanecerá abierto únicamente durante la transición, hasta que la nueva infraestructura esté operativa. EFE

mf/mra