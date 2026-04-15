El futuro primer ministro húngaro actuará para recuperar fondos UE perdidos por Orbán

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Budapest, 15 abr (EFE).- El ganador de las elecciones del domingo en Hungría, Péter Magyar, aseguró este miércoles que ha conversado con la Comisión Europea sobre cómo acelerar reformas para que el país recupere los fondos comunitarios congelados por las violaciones del Estado de derecho del aún primer ministro, Viktor Orbán.

«Podemos realizar modificaciones en cuatro áreas de manera muy rápida, ya que la Comisión y las instituciones europeas exigen que estas se conviertan en leyes y normativas, no solo en promesas”, afirmó Magyar ante la prensa sobre esa conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esas áreas son las de corrupción, justicia, libertad de prensa y libertad académica.

El político conservador ganó con mayoría absoluta las elecciones legislativas y apartará del poder, tras 16 años, al ultranacionalista Viktor Orbán.

Magyar, que recibirá en breve el encargo de formar Gobierno, afirmó que cualquier reforma está condicionada a que «sea beneficiosa para el pueblo húngaro y para los empresarios húngaros».

También dijo que sus contactos con Von der Leyen comenzaron incluso antes de las elecciones y que las dos partes ya han designado a sus equipos negociadores.

Magyar acusó a Orbán de no haber hecho nada para recuperar los 17.000 millones de euros en fondos comunitarios retenidos por Bruselas por las medidas contra el Estado de derecho, la independencia judicial o las libertades fundamentales adoptadas por su Gobierno.

Von der Leyen informó este martes de que habló con Magyar sobre la necesidad de emprender rápidamente cambios en Hungría y de reorientar su senda hacia los «valores europeos compartidos».

«Hungría ha regresado al corazón de Europa, donde siempre ha pertenecido», señaló la presidenta de la Comisión Europea.

Magyar dijo que hay que actuar con rapidez para restaurar el Estado de derecho en Hungría, reorientar al país hacia los valores europeos compartidos y aprovechar las inversiones europeas para aplicar reformas. EFE

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