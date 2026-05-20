El futuro salón de baile de Trump en la Casa Blanca tendrá una base de drones en el tejado

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Washington, 20 may (EFE).- El gran salón de baile que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está construyendo en la Casa Blanca contará con una base para drones en el tejado, explicó este miércoles el mandatario republicano.

«Estoy construyendo el salón de baile. Es un complejo militar. El techo es un puerto para drones. Es una posición militar fuerte para nuestra gente», declaró a la prensa antes de abordar un avión con destino a un evento en Connecticut.

El salón, con capacidad para unas mil personas, tendrá además seis plantas subterráneas destinadas a albergar un hospital militar y centros de investigación.

El edificio, de estilo neoclásico y de dimensiones significativamente superiores a las de la residencia presidencial, se ubicará en el lugar que ocupaba el Ala Este de la Casa Blanca, que el mandatario ordenó demoler el año pasado, lo que ha suscitado críticas de grupos de defensa del patrimonio histórico.

El coste de las obras también ha generado polémica, ya que el proyecto se anunció con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares que ya se ha duplicado hasta alcanzar los 400 millones.

Aunque Trump asegura que el proyecto se financiará con su propio dinero y aportaciones de donantes privados, y que los contribuyentes estadounidenses no asumirán el coste, los republicanos en el Congreso quieren aprobar una partida de 1.000 millones de dólares para garantizar la seguridad del complejo.

Trump, antiguo magnate inmobiliario, se ha propuesto dejar huella en Washington y ha impulsado varias iniciativas, como la reforma del estanque del Monumento a Lincoln, que está pintando de color azul, o la construcción de un gran arco de triunfo para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. EFE

er/rod

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