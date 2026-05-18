El gángster ‘el Monje’, candidato electoral en Irlanda, acapara apuestas sospechosas

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Dublín, 18 may (EFE).- La plataforma de apuestas Polymarket ha registrado un número de operaciones sospechosas vinculadas a unas elecciones parciales que se celebran en Irlanda este viernes y en las que uno de los candidatos para un escaño parlamentario es el famoso gángster dublinés Gerry Hutch, más conocido como ‘el Monje’.

Según una investigación que publica este lunes el diario ‘The Irish Times’, la mayor parte del dinero apostado -casi 900.000 euros- en predicciones en Polymarket proviene de cuentas involucradas en comportamientos de apuestas «altamente sospechosos».

Este medio sostiene que, de ese total, el 86 % tiene su origen en perfiles implicados en operaciones de ‘self-trading’, una práctica en la que se realiza una apuesta sobre un candidato y luego se revierte rápidamente, con poca o ninguna ganancia o pérdida.

Casi la mitad de las operaciones registradas apuestan a que Hutch, una de los principales figuras del crimen organizado en Irlanda, no logrará el escaño del Dáil (cámara baja) en juego en los comicios de la circunscripción Dublín Central.

‘El Monje’, de 63 años, ya se presentó como independiente a las elecciones generales de 2024 por esta circunscripción, que mezcla zonas de clase media con algunas de las más deprimidas de la capital.

Con un discurso populista que repite ahora, Hutch estuvo a punto entonces de convertirse en diputado, pero perdió el último de los tres escaños en liza, mientras que ahora las encuestas le sitúan como el tercer candidato más popular, con pocas opciones de ser elegido.

Detenido en Canarias en 2024

El gángster dublinés anunció que se presentaba a aquellos comicios tras ser detenido en Lanzarote (España) en octubre de 2024 junto a ocho personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales en el contexto de una organización criminal internacional.

Días después, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife (Lanzarote) le puso en libertad bajo fianza de 100.000 euros y decidió no imponer medidas cautelares adicionales.

A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explicó que el juez y el fiscal del caso entendieron que retirar el pasaporte a Hutch o imponerle alguna otra restricción más allá de la fianza podría provocarle un perjuicio irreparable en su derecho a concurrir a las elecciones.

El ‘Irish Times’ recuerda este lunes que los patrones de apuestas en las citadas plataformas pueden ser indicativos de actividades ilícitas como lavado de dinero, manipulación del mercado o intentos de hacer que un mercado de apuestas parezca más activo de lo que realmente es, si bien precisa que no hay pruebas que sugieran la implicación de alguno de los candidatos.

Este tipo de negocio de predicciones permite a los usuarios realizar apuestas de forma anónima utilizando criptomonedas, así como comprar y vender ‘contratos’ ligados al resultado de acontecimientos futuros políticos, deportivos o culturales.

En Irlanda, recuerda el diario, Polymarket opera en un limbo legal ya que no cuenta con una licencia de juego, si bien la autoridad competente ya ha dado pasos para regular sus actividades. EFE

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