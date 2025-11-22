El G20 adopta una ambiciosa declaración pese al rechazo de Argentina y la ausencia de EEUU

5 minutos

Paula García-Ajofrín y Pedro Alonso

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- Los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Johannesburgo lograron este sábado adoptar una declaración conjunta que apuesta por la «cooperación multilateral» ante desafíos comunes e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos y paz, pese al rechazo de Argentina y la ausencia de EE.UU.

La reunión de dos días, que se clausura este domingo, venía precedida del boicot ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su tensa relación con Sudáfrica, que ejerce la presidencia de turno del grupo de naciones desarrolladas y emergentes.

De hecho, la primera economía mundial no ha participado en los debates y tampoco era partidaria de que se emitiera una declaración en su ausencia.

Junto a Trump, faltaron de otros líderes por diferentes motivos, como los presidente de China, Xi Jinping; Argentina, Javier Milei; Rusia, Vladímir Putin, y México, Claudia Sheinbaum, quienes, a diferencia del mandatario estadounidense, sí estuvieron representados en Johannesburgo.

En ese contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, instó este sábado a los líderes del G20 a impedir que se debiliten la «integridad y la credibilidad» del bloque, y a adoptar una declaración en la cumbre, que se celebra en el Centro de Exposiciones Nasrec.

Ramaphosa defendió que ese documento enviaría «una señal importante» al mundo de que «el multilateralismo puede y ofrece resultados» y de que el G20 cumplirá su «solemne compromiso de no dejar atrás a ninguna persona, comunidad o país».

Inestabilidad geopolítica

Finalmente, los líderes del grupo presentes en Johannesburgo adoptaron una declaración de treinta páginas por una «abrumadora mayoría», según la presidencia sudafricana.

«Nos reunimos en un contexto de creciente competencia e inestabilidad geopolítica y geoeconómica, intensificación de conflictos y guerras, profundización de la desigualdad, creciente incertidumbre y fragmentación económica mundial. Ante este desafiante entorno político y socioeconómico, reafirmamos nuestra convicción en la cooperación multilateral para abordar colectivamente los desafíos compartidos», subrayaron los líderes en el documento.

Los líderes coincidieron en que, «guiados por los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad», trabajarán por «una paz justa, integral y duradera en Sudán, la República Democrática del Congo, el Territorio Palestino Ocupado y Ucrania», así como por poner fin a «otros conflictos y guerras en todo el mundo».

«Solo con la paz lograremos la sostenibilidad y la prosperidad», aseveraron.

La declaración se articula en torno a las cuatro prioridades de la presidencia sudafricana del G20: fortalecer la resiliencia y la respuesta ante desastres; garantizar la sostenibilidad de la deuda en países de bajos ingresos; movilizar financiación para una transición energética justa; y aprovechar el potencial de los minerales críticos para promover un crecimiento inclusivo.

El texto incluye numerosas referencias al cambio climático, entre ellas el compromiso firme y el papel de liderazgo del bloque para atajar ese fenómeno mediante el “fortalecimiento de la aplicación plena y efectiva del Acuerdo de París”, que contempla recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el texto recoge la adopción de un marco de minerales críticos del G20, “una hoja de ruta voluntaria y no vinculante” destinada a garantizar que los recursos de minerales críticos se conviertan en un “motor de prosperidad y desarrollo sostenible”, ante la previsión de un aumento de la demanda de estos materiales.

Discrepancias de Argentina

Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, que acudió a la cita en representación del presidente Milei, explicó ante el plenario que su país «no puede» respaldar la declaración debido a «discrepancias» con el texto.

Quirno reprochó que el documento aborda una «única dimensión de un territorio específico», en referencia al conflicto israelí-palestino, lo que «pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa».

El presidente argentino decidió ausentarse después de que Trump, gran aliado suyo, anunciase el pasado día 7 un boicot a la cumbre.

Washington indicó este jueves que la participación de EE.UU. en la cumbre se limitaría a la asistencia del encargado de negocios (número dos) de la Embajada estadounidense en Pretoria, Marc Dillard, a la ceremonia donde Sudáfrica debía ceder este domingo la presidencia rotatoria, que asumirá Washington a partir del 1 de diciembre.

Sin embargo, el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, subrayó este sábado que Ramaphosa «no puede entregar el poder a un encargado de negocios en la Cumbre de Líderes a la que asisten tantos jefes de Estado».

Así, Lamola adelantó que el relevo se efectuará en el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica con «funcionarios oficiales equivalentes» al encargado de negocios estadounidense a partir del lunes, una vez acabada la cumbre.

Fundado en 1999, el G20 está integrado por 19 países -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos-, además de dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. EFE

pa-pga/fpa

(foto) (vídeo)