El G7, incluido Trump, respaldan poner más presión a Rusia hasta con sanciones al petróleo

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo.

Fuentes diplomáticas francesas explicaron, al término de la sesión de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en la que participó como invitado su presidente, Volodímir Zelenski, que esa mayor presión podría ejercerse en especial con nuevas sanciones sobre las exportaciones al petróleo ruso una vez que se espera el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Las fuentes señalaron que Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo, y que como los otros líderes de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, coincidió en que esa nueva dinámica le beneficia.

Está previsto que en el marco de la cumbre del G7 que se está celebrando en la localidad francesa de Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y Zelenski, que se va a quedar hasta el miércoles, según las fuentes. EFE

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