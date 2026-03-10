The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El G7, listo para actuar «de forma urgente» para estabilizar los precios del petróleo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 mar (EFE).- Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar «de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles» para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró este martes el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Agregó que hoy habrá una reunión de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para tener los datos precisos de la situación y aclarar a los Gobiernos en la toma de decisiones. EFE

lmpg/cat/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR