El G7, listo para actuar «de forma urgente» para estabilizar los precios del petróleo

1 minuto

París, 10 mar (EFE).- Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar «de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles» para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró este martes el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Agregó que hoy habrá una reunión de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para tener los datos precisos de la situación y aclarar a los Gobiernos en la toma de decisiones. EFE

