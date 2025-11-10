El G7 analizará en Canadá la situación en Ucrania, el Ártico y Haití

2 minutos

Toronto (Canadá), 10 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 tratarán en la reunión que mantendrán el martes y miércoles en Canadá, junto con sus homólogos de otros ocho países, la situación en Ucrania, el Ártico, Haití, los minerales críticos y la seguridad energética, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand.

La reunión, que se celebra en la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la frontera con Estados Unidos, será la primera ocasión en que Anand se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló de forma abrupta el 23 de octubre las negociaciones comerciales entre los dos países.

En una entrevista con la televisión canadiense CityNews, Anand afirmó que las conversaciones se centrarán en asuntos globales y no en la relación comercial entre Canadá y EE.UU..

Anand también señaló que los países del G7 están trabajando en una declaración conjunta que cubra todos los temas de la reunión.

El 30 y 31 de octubre, los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 se reunieron en Toronto, pero tras dos días de conversaciones no pudieron alcanzar un acuerdo para la firma de un comunicado conjunto y Canadá, como anfitrión del encuentro, se limitó a emitir una declaración de la presidencia.

Además de los jefes diplomáticos de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) a la cumbre asistirán sus homólogos de la Unión Europea (UE), Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica. EFE

