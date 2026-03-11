El G7 apoya las medidas de la AIE, incluido el uso de reservas estratégicas de petróleo

París, 11 mar (EFE).- Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte «medidas proactivas» para afrontar la situación del mercado de la energía, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, «incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas».

En un comunicado publicado por la presidencia francesa del G7 este miércoles, un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión híbrida (presencial y por videoconferencia), los siete países más ricos del mundo señalan que están «dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE».

El grupo que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá indica que la reunión del consejo de administración de la AIE que está convocada este miércoles ofrece a sus 32 países miembros «una oportunidad crucial para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado».

«En principio -añaden en su comunicado- apoyamos la aplicación de medidas proactivas para hacer frente a la situación, incluido el uso de las reservas estratégicas».

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que el martes ejerció la presidencia de la reunión de los responsables de Energía del G7, precisó esta mañana en una entrevista al canal BFMTV que la decisión no está tomada, ya que corresponde a la AIE.

«Lo que queremos es que cuando la AIE lo decida colectivamente, se pueda aplicar», puntualizó.

En cuanto al objetivo, señaló que «hay que dar un mensaje muy claro de que, si no se puede abrir el estrecho de Ormuz inmediatamente», se utilizarán esas reservas estratégicas, que dijo que suponen más de 1.000 millones de barriles de petróleo.

Las reglas de la AIE establecen que todos sus miembros tienen que disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular cuando se produce una interrupción de suministro.

En paralelo a la reunión del consejo de administración de la AIE, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este miércoles una reunión de los líderes del G7 para analizar las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y en particular su impacto en los mercados de la energía. EFE

