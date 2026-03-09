El G7 baraja recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante la tensión del mercado

París, 9 mar (EFE).- Los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes del Ejecutivo de Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, confirmaron este lunes el estudio de esa posibilidad a pocas horas de una reunión por vídeoconferencia de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que están los del G7, tienen la obligación de disponer de unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para hacer frente a circunstancias excepcionales, en particular rupturas del aprovisionamiento.

La AIE indicó este lunes que sigue «de cerca» la situación en Oriente Medio, «incluidas las posibles repercusiones de cualquier interrupción del flujo de energía a través del estrecho de Ormuz», que Irán ha cerrado de hecho al tráfico marítimo desde el comienzo de la guerra.

La organización recordó que por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 25 % del petróleo que se consume en el mundo y el 20 % de las exportaciones de gas natural licuado.

El precio del petróleo se ha vuelto a disparar esta mañana, ampliamente por encima de los 110 dólares el barril de brent de referencia en Europa, lo que significa un incremento del 20 % que se suma a los incrementos del 30 % la semana pasada. EFE

