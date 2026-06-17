El G7 creará un mecanismo con la AIE para anticipar crisis de suministro energético

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- Los líderes del G7 acordaron este miércoles reforzar la coordinación internacional para prevenir crisis energéticas y perturbaciones en las cadenas de suministro mediante la creación de un mecanismo común de vigilancia y respuesta, apoyado en la cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La iniciativa forma parte de una declaración conjunta de los líderes del G7 (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) sobre un crecimiento económico «más equilibrado, duradero y resiliente», en la que advierten de que la incertidumbre global, las tensiones geopolíticas y los desequilibrios económicos persistentes amenazan la estabilidad financiera y comercial mundial.

después de tres días de cumbre en la localidad francesa de Évian (este), que concluye hoy, los dirigentes del G7 subrayaron la necesidad de mejorar la gestión de las crisis y mitigar su impacto sobre los mercados energéticos, con el objetivo de evitar episodios de fuerte volatilidad en los precios y garantizar la seguridad del suministro.

En ese sentido, alentaron a los países importadores de petróleo a desarrollar sistemas eficaces de reservas estratégicas alineados con los estándares de la AIE.

«Para fortalecer la gestión de crisis y mitigar sus efectos, lo que podría ayudar a estabilizar los mercados energéticos, alentamos a los países importadores de petróleo a que implementen sistemas de reservas de petróleo suficientes y eficientes, en consonancia con el requisito de almacenamiento de 90 días de la Agencia Internacional de Energía (AIE), evitando al mismo tiempo los efectos procíclicos», dice el comunicado.

Compromiso con los tipos de cambio

El grupo de las principales economías avanzadas del mundo se comprometió también a respetar los compromisos cambiarios existentes del G7, en un contexto de turbulencia en los mercados financieros vinculado a la volatilidad de los precios del petróleo.

«Reafirmamos nuestros compromisos existentes con el G7 en materia de tipos de cambio», escribieron en su declaración conjunta.

El comunicado destaca asimismo la importancia de preservar el libre tránsito marítimo, en particular a través del estrecho de Ormuz, y considera esencial una resolución duradera de los conflictos que afectan a las rutas energéticas para reducir los riesgos sobre el crecimiento mundial.

Más allá de la cuestión energética, los líderes del G7 coincidieron en la necesidad de una acción coordinada para corregir los crecientes desequilibrios de la economía global.

Según el documento, estos desequilibrios, derivados de diferencias persistentes entre ahorro e inversión, políticas industriales y prácticas económicas consideradas distorsionadoras, representan un riesgo para la estabilidad financiera internacional y pueden alimentar tensiones comerciales.

El grupo reafirmó además su preocupación por las políticas y prácticas no sujetas a las reglas del mercado, a las que atribuye excesos de capacidad productiva, distorsiones en el comercio internacional y nuevas dependencias económicas en sectores estratégicos, en clara alusión a China.

En respuesta, el G7 se comprometió a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y a reducir vulnerabilidades en tecnologías críticas.

La declaración también aborda los desafíos derivados del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Los líderes encargaron a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales evaluar los riesgos y oportunidades de estas tecnologías para la productividad, los mercados laborales y el sistema financiero, al tiempo que reforzarán la cooperación en materia de ciberseguridad y tecnologías cuánticas.

El G7 pidió asimismo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intensificar la vigilancia de los desequilibrios externos y evaluar el impacto de las políticas económicas de las grandes potencias sobre la estabilidad global.

La declaración fue respaldada por Egipto, Kenia y Corea del Sur, países socios invitados a la cumbre de Évian, y será trasladada a los trabajos del G20 para avanzar en una estrategia internacional de reequilibrio económico y fortalecimiento de la resiliencia global. EFE

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