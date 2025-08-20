El G7 critica las políticas nucleares de Irán, Corea del Norte, Rusia y China

Toronto (Canadá), 20 ago (EFE).- El G7 criticó este miércoles las políticas nucleares de Irán, Corea del Norte, Rusia y China además de advertir sobre «las profundas implicaciones» de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y drones en las armas de destrucción masiva.

En un comunicado de su grupo de directores de No Proliferación, el G7 afirmó que «seguirá trabajando para reforzar la arquitectura de tratados internacionales que sustentan la no proliferación y el desarme nucleares».

El texto reiteró el objetivo de que Irán «no puede ni debe tener nunca un arma nuclear» y solicitó la reanudación de las negociaciones sobre el programa atómico iraní.

«También seguimos expresando nuestra seria preocupación por la proliferación de misiles balísticos por parte de Irán y su apoyo a sus apoderados y socios como Hamás, Hezbolá, los hutíes y las milicias afines en Irak», dijo el grupo de países industrializados.

Con respecto a Corea del Norte, el G7 aseguró que «nunca» tendrá el estatus de Estado en posesión de armas nucleares «ni ningún estatus especial de ningún tipo «, y exigió que «abandone todas sus armas nucleares y otras armas de destrucción masiva (ADM), misiles balísticos y actividades relacionadas».

Además, el G7 criticó el apoyo material de Corea del Norte, Irán y China a Rusia en su invasión de Ucrania y el grupo se comprometió a «mantener la seguridad nuclear en Ucrania, incluida la central nuclear de Zaporiyia» además de intensificar las sanciones contra Moscú.

Señaló también su deseo de que Rusia vuelva a cumplir el Tratado New START y medidas posteriores de control de armas nucleares.

Sobre la situación en Ucrania, solicitaron «el cese inmediato del uso de agentes antidisturbios como método de guerra y de cualquier otro ataque químico», además de expresar su «grave preocupación por el supuesto uso de cloropicrina», un agente que en ocasiones se emplea como antidisturbios, en ese país.

El Grupo de los Siete también expresó su preocupación por la «significativa acumulación de armas nucleares por parte de China, que carece de transparencia y de salvaguardias significativas contra una posible escalada nuclear no deseada».

Finalmente, subrayaron «las profundas implicaciones de las tecnologías emergentes con posibles aplicaciones tanto en el ámbito de las ADM como en el de las armas convencionales».

«La inteligencia artificial, la tecnología de drones, la computación cuántica, la robótica avanzada y la biotecnología figuran entre las tecnologías que pueden generar enormes oportunidades para el progreso de la humanidad, pero también riesgos para la seguridad», advirtieron. EFE

