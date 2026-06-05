El G7 de Agricultura aborda el lunes en París la seguridad del suministro de fertilizantes

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París, 5 jun (EFE).- La seguridad de los suministros de fertilizantes centrará una reunión de los ministros de Agricultura del G7, informó la presidencia francesa del grupo en un contexto marcado por el cierre del estrecho de Ormuz y las persistentes tensiones que eso produce en los mercados agrícolas.

Según las autoridades francesas, el aumento de los costes de los fertilizantes y las dificultades de abastecimiento están afectando a explotaciones agrícolas de numerosas regiones del mundo, lo que ha llevado a los países miembros del G7 a respaldar la iniciativa de dedicar una reunión ministerial específica a esta cuestión.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, recibirá a sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

También participarán representantes de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS).

La reunión ministerial busca sentar las bases de una cooperación más estrecha entre los miembros del G7 y las organizaciones internacionales para mitigar los riesgos que pesan sobre la producción agrícola mundial y la seguridad alimentaria.

Durante el encuentro, los participantes analizarán las dificultades actuales que afronta el sector agrícola en materia de suministro de fertilizantes y debatirán posibles respuestas coordinadas a nivel internacional.

Entre los principales objetivos de la reunión figuran garantizar la seguridad de los abastecimientos, mejorar el intercambio de información y la transparencia de los mercados, así como reforzar la resiliencia de las cadenas agrícolas frente a perturbaciones económicas y geopolíticas, indicó en un comunicado la presidencia del G7, que ejerce Francia durante 2026.

El conflicto en torno a Irán ha incrementado la presión sobre el mercado mundial de fertilizantes con el parón del tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio internacional de energía y materias primas agrícolas.

Las interrupciones logísticas en la zona han encarecido el transporte y han conducido a que se disparen los precios del gas natural, insumo fundamental para la producción de fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoniaco. Como consecuencia, los costes de producción y distribución han aumentado en numerosos mercados.

Según diversos informes, la región del Golfo concentra entre el 30 % y el 35 % de las exportaciones mundiales de urea y entre el 20 % y el 30 % de las de amoniaco, mientras que hasta un 30 % del comercio global de fertilizantes transita por el estrecho de Ormuz.

Las tensiones derivadas del conflicto han provocado subidas superiores al 20 % en los precios de la urea y el amoniaco en mercados clave, mientras que organismos internacionales han advertido de riesgos crecientes para la seguridad alimentaria mundial. Tras varios meses de interrupciones en la ruta, el precio internacional de la urea llegó incluso a triplicarse.

El impacto se extiende más allá de Oriente Medio y afecta especialmente a países importadores de Asia, África y América Latina. EFE

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