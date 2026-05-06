El G7 de Comercio advierte que responderá ante «cualquier medida de coerción económica»

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París, 6 may (EFE).- Los ministros de Comercio del G7 mostraron este miércoles su «profunda preocupación» por las medidas de coerción económica, ante las que, «si fuera necesario», responderán.

«Nos esforzaremos por prevenir cualquier medida de coerción económica y estamos preparados, si fuera necesario, para actuar contra tales medidas», advirtieron en un comunicado conjunto los responsables de Comercio del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unidos, Estados Unidos, Canadá y Japón), tras una reunión celebrada hoy en París.

«Expresamos nuestra profunda preocupación ante las medidas de coerción económica, incluidas las restricciones arbitrarias a la exportación, que pueden provocar rupturas en las cadenas de suministro -especialmente de minerales críticos- y perjudicar la seguridad y resiliencia económicas», agregaron en su declaración conjunta. EFE

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