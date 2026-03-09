El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

1 minuto

París/Bruselas, 9 mar (EFE).- Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Este es el principal mensaje al término de la reunión que mantuvieron por vídeoconferencia los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo, en la que según el titular francés, Roland Lescure, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria, se insistió en que se va a examinar «de cerca cómo podemos estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado».

Eso podría llevar a «la liberación de las reservas estratégicas», repitió Lescure en declaraciones a la prensa desde Bruselas, después de haber subrayado que por ahora no hay problemas de aprovisionamiento ni de gas ni de petróleo en Europa o en Estados Unidos. EFE

ac/cat/lss