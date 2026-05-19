El G7 Finanzas reafirma la cooperación multilateral ante los riesgos para economía mundial

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París, 19 may (EFE).— Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 reafirmaron este lunes su «compromiso con una cooperación multilateral» para hacer frente a los riesgos que pesan sobre la economía mundial por el impacto de la guerra en Oriente Medio, la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.

Reunidos en París bajo presidencia francesa, los responsables económicos de las principales economías industrializadas advirtieron en un comunicado conjunto de que la incertidumbre global ha aumentado como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, especialmente por sus efectos sobre las cadenas de suministro de energía, alimentos y fertilizantes.

«El crecimiento y la inflación están expuestos a riesgos crecientes», señalaron los ministros y gobernadores de bancos centrales del G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) que defendieron la necesidad de respuestas coordinadas y temporales para proteger la actividad económica, reforzar la seguridad económica y limitar el impacto sobre los países más vulnerables. EFE

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