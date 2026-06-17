El G7 llama a las tecnológicas a proteger a los menores en línea

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Las potencias del G7, incluida Estados Unidos, urgieron este miércoles a las empresas tecnológicas a desarrollar herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la preocupación por las implicaciones del auge de la inteligencia artificial.

El llamado se produjo al término de tres días de cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia, que concluyó con un almuerzo de trabajo al que se invitó a directivos de empresas de IA de Norteamérica, Europa, India y Japón.

«Hacemos un llamado a los proveedores de servicios digitales para que desarrollen y apliquen tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad», reza una declaración conjunta del G7, y de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia.

Estados Unidos está alineado con sus socios del G7 –Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido– en el principio de proteger a los menores en las redes sociales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que se prohibirá a los menores de 16 años utilizar las redes sociales en el Reino Unido, y Francia también contempla una prohibición similar.

«Creo que está bien, porque las redes son peligrosas cuando se es demasiado joven», aseguró una estudiante de secundaria de Evian, durante un encuentro en paralelo organizado para las esposas y esposos de los dirigentes del G7.

La primera dama de Brasil, Rosangela «Janja» da Silva, llamó incluso a un «pacto mundial» en la materia.

– La sombra de Anthropic –

Pero los países de este grupo de grandes economías industrializadas discrepan sobre la fiscalidad y la regulación del sector digital.

La sombra de Anthropic, cuyo directivo Dario Amodei participó en el almuerzo, planeó además sobre la cumbre.

Esta empresa estadounidense de inteligencia artificial suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington que invoca un riesgo de seguridad nacional.

«Estados Unidos y la UE deben ser socios sólidos en materia de IA», declaró la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pidió que ciudadanos y empresas «puedan utilizar con total seguridad los mejores modelos» de inteligencia artificial.

La víspera, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que participa en el G7 como invitado, llamó a no olvidar que «las transiciones energética y digital no pueden reproducir patrones históricos que concentran los beneficios económicos en pocos actores».

En otras declaraciones, el G7 se comprometió a reducir «significativamente» su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y a lanzar para noviembre «una red portuaria» para luchar contra el narcotráfico y reforzar la cooperación entre sus principales puertos marítimos.

– «Oportunidad histórica» –

A orillas del lago Lemán, los líderes del G7 celebraron además el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio como una «oportunidad histórica» y acordaron aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin al conflicto en Ucrania.

El pacto, alcanzado «bajo el firme liderazgo del presidente [Donald] Trump», «ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas», señalan.

«Es un protocolo de acuerdo» y «si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza», advirtió no obstante el inquilino de la Casa Blanca, dos días antes de la ceremonia de firma prevista en Suiza.

El acuerdo puede «cambiar verdaderamente las cosas» en Oriente Medio, pero también en otros asuntos como Ucrania, estimó el primer ministro canadiense, Mark Carney, señalando el cambio de tono de Washington.

Trump, que siempre se ha negado a señalar un culpable en este conflicto, adoptó una postura más hostil hacia Moscú, diciendo que Rusia debería «alcanzar un acuerdo» con Kiev e insinuando que podría reimponer sanciones al petróleo y gas rusos.

– «Oro de verdad» –

La anfitriona Francia se esforzó en que el imprevisible presidente estadounidense permaneciera durante todo el evento, a diferencia de la anterior reunión en Canadá, donde se marchó antes de tiempo.

En un gesto inusual, el presidente francés, Emmanuel Macron lo invitó este miércoles a cenar en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, una vez concluida la cumbre, aunque aseguró que no será una cena de «gala».

El magnate republicano dijo el martes que aceptó la invitación, ya que el palacio del «Rey Sol» francés Luis XIV «no es pan de oro», sino «oro de verdad».

sjw-tjc/pb