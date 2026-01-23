El G7 prestará apoyo a las infraestructuras energéticas ucranianas atacadas por Rusia

París, 23 ene (EFE).- Los ministros de energía de los países del G7 y representantes de la UE y de otros estados europeos y Corea del Sur, se comprometieron este viernes a ayudar con «varios cientos de millones de euros» a las infraestructuras energéticas ucranianas, duramente atacadas por Rusia este invierno.

El encuentro, organizado por Francia, que preside el G7 este trimestre, a petición de Ucrania y co-presidido por el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, perseguía «reforzar el apoyo de urgencia al sistema energético ucraniano tras la intensificación de los bombardeos rusos».

Esos ataques «privan a la población ucraniana de electricidad, agua y calefacción en medio de una ola de frío particularmente fuerte, buscando de forma intencional una crisis humanitaria», indicó el ministerio francés de Exteriores, que consideró que esa ofensiva «muestra la ausencia total de voluntad de Rusia de negociar de buena fe el fin de la guerra».

A la reunión asistieron varios miembros del Gobierno ucraniano y la primera ministra del país, Yulia Svyrydenko.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, se felicitó de las contribuciones del conjunto de los participantes que se elevan a «varios cientos de millones de euros de financiación adicional para 2026 dirigidas al sector energético ucraniano y de numerosos equipamientos que están siendo ya enviados».

Entre ellos, cien generadores solares que en las próximas semanas enviará Francia, con una capacidad de generación de 13 megavatios. EFE

