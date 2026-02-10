El G7 se reúne con Ucrania y la India en su ministerial de Exteriores el sábado en Múnich

3 minutos

París, 10 feb (EFE).- El G7, cuya presidencia este año recae en Francia, se reunirá con Ucrania y la India en su encuentro de ministros de Exteriores que se celebrará el 14 de febrero al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), informaron este martes fuentes diplomáticas.

Este encuentro informal contará con Ucrania, donde se cumplen en menos dos semanas cuatro años de la invasión rusa, y con la India como invitados, a los que recibirán por separado.

La invitación a la India buscará discutir con el gigante asiático los asuntos de «reforma de la gobernanza mundial» en el Consejo de Seguridad de la ONU, que, para muchos países, está desfasado, pues alegan que fue creado tras la II Guerra Mundial (1939-1945), en un contexto geopolítico muy diferente al de hoy.

París ve también oportuno profundizar el diálogo con la India debido a que este país tiene este 2026 la presidencia del BRICS, el grupo de países del sur global del que forman también parte China, Rusia, Brasil y Sudáfrica, entre otros.

Esta reunión ministerial al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich precederá a otra formal que se celebrará el 26 y 27 de marzo en el departamento de Yvelines, a las afueras de París.

«Queremos tratar asuntos muy concretos», indicaron las fuentes diplomáticas, en un momento de gran inestabilidad internacional con los Estados Unidos de Donald Trump distanciados de Europa y de otros de sus históricos socios.

Estos encuentros serán preparatorios para la 52º Cumbre del G7, programada entre el 15 y el 17 de junio en Évian-les-Bains, en la Alta Saboya, sudeste de Francia.

El eje central de la presidencia francesa del G7 será el análisis de los desequilibrios macroeconómicos «excesivos e insostenibles», considerados hoy una amenaza directa para la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad global.

Uno de los elementos destacados de esta presidencia será también la ampliación del diálogo a grandes economías emergentes, que participarán como invitados en distintas fases de este semestre.

Países como la India, Brasil y Corea del Sur figuran entre los socios con los que el G7 quiere trabajar de forma más estrecha, no solo como observadores, sino como actores implicados en la búsqueda de soluciones a los desequilibrios globales. La lista definitiva de invitados aún no está cerrada.

China aparece como uno de los principales retos de la agenda. Identificada como un actor central en muchos de los desequilibrios actuales, la presidencia explora «fórmulas» de diálogo específicas para abordar estas cuestiones ante las reticencias de algunos miembros a una participación directa de Pekín en el formato del G7.

Otro eje prioritario será la situación de los países más vulnerables. El G7 plantea revisar el modelo de financiación del desarrollo en un contexto de reducción de los recursos públicos disponibles, con el objetivo de ampliar la base de países donantes y reducir la dependencia estructural de la ayuda internacional.

La presidencia francesa se ha organizado en torno a siete grandes áreas de trabajo, entre ellas Asuntos Exteriores, Finanzas, Desarrollo y Comercio, con el objetivo de concentrar esfuerzos y reforzar la coherencia política en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. EFE

atc-cat/mgr