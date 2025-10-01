The Swiss voice in the world since 1935
El G7 y la UE expresan su «satisfacción» por el restablecimiento de las sanciones a Irán

Toronto (Canadá), 1 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 y de la Unión Europea (UE) aplaudieron este miércoles el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear e instaron al resto de la comunidad internacional a «aplicar y cumplir plenamente» las restricciones.

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, junto con la UE, señalaron en un comunicado su «satisfacción» por el restablecimiento de las sanciones y anunciaron que las aplicarán con celeridad.

«De conformidad con nuestras obligaciones como miembros de la ONU, estamos procediendo ahora a la rápida reintroducción de las restricciones impuestas por estas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a aplicar y cumplir plenamente estas sanciones y otras restricciones», indicaron.

Las seis resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptadas entre 2006 y 2010 y restituidas el 28 de septiembre, prohíben que Irán enriquezca uranio y realice actividades relacionadas con misiles, establecen un embargo de armas, el congelamiento de activos, autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, y aplican limitaciones bancarias y financieras.

Los ministros de Exteriores también instaron a Irán «a abstenerse de cualquier acción de escalada» y a retomar la negociación directa con Estados Unidos.

«Irán debe cooperar plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sin más demora y cumplir íntegramente sus obligaciones en virtud de su Acuerdo de Salvaguardias Integrales requerido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)», dijeron.

«Esto incluye permitir la reanudación de las inspecciones del OIEA en todas sus instalaciones nucleares y dar cuenta de todo el material nuclear que posee, en particular su reserva de uranio altamente enriquecido, para la que no existe ninguna justificación civil creíble», añadieron. EFE

