El GAFI pide que se utilicen sus normas ante el aumento de los fraudes en línea

2 minutos

París, 24 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este viernes un documento en el que muestra cómo las normas que ha elaborado contra el fraude pueden servir para hacer frente al aumento de este tipo de infracciones en línea, que genera un gran volumen de ingresos ilícitos con víctimas por todo el mundo.

«Es vital que los países utilicen el amplio conjunto de herramientas del GAFI para detener a los estafadores que se aprovechan de las personas vulnerables en todo el mundo», destacó en un comunicado la presidenta de este organismo vinculado a la OCDE, la mexicana Elisa de Anda Madrazo.

Los autores del informe subrayan que el fraude cibernético es ahora una de las formas de infracción económica más extendida, y como ejemplo se refieren al Reino Unido, donde supone más del 40 % de todos los delitos.

En 156 jurisdicciones internacionales, el 90 % de las evaluadas por la organización, el fraude conlleva un riesgo importante de lavado de dinero.

Para este organismo especializado en la fijación de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, es importante una implementación más sólida de las normas globales.

En el documento, el GAFI da algunas recomendaciones a los países para controlar esos fraudes en línea, como aumentar la trazabilidad de los pagos con la obligación de incluir el beneficiario para limitar los movimientos de fondos anónimos.

También propone la congelación o suspensión de pagos sospechosos, apoyada en una cooperación internacional más rápida; la regulación de los activos virtuales;, la obligación de especificar la titularidad real de flujos llevados a cabos por personas o estructuras jurídicas o la utilización de tecnología avanzada para detectar anomalías asociadas con fraudes y otras formas de delitos financieros.

El GAFI participará en la Cumbre Mundial sobre el Fraude en Viena, organizada en marzo por Interpol y por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que debe servir para mejorar las capacidades operativas de los países para prevenir, detectar y recuperar el dinero del fraude. EFE

ac/rcf