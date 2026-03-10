El gas natural reduce la caída a media sesión y baja el 8,39 %, hasta cerca de 49 euros

(Actualiza con datos del mercado)

Madrid, 10 mar (EFE).- El precio del gas natural, que abrió este martes con una fuerte caída, aminora los descensos a media sesión al caer el 8,39 %, hasta cerca de los 49 euros por megavatio hora (MWh), ante la posibilidad de que el conflicto bélico en Oriente Medio termine pronto.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13.00 horas, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, baja ese 8,39 %, hasta los 48,90 euros por megavatio hora (MWh).

En la apertura de la sesión, el precio del gas natural llegó a bajar con más intensidad, más del 16 %, hasta alcanzar un mínimo en los 46,16 euros.

Y ello después de cerrar la víspera con un alza del 5,6 %, aunque durante la jornada llegó a dispararse un 30 %, hasta situarse en 69 euros.

El gas acumula una revalorización de en torno al 70 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

El gas natural, al igual que el petróleo, sube con fuerza ante el miedo a un corte del suministro energético como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

No obstante, en las últimas horas el precio de la energía ha comenzado a caer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que la guerra con Irán podría terminar pronto. EFE

