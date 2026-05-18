El gasto de los consumidores en China registra su crecimiento más lento desde finales de 2022

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El gasto de los consumidores en China creció al ritmo más lento desde diciembre de 2022, según los datos oficiales conocidos el lunes, una clara señal de los desafíos que enfrenta Pekín para reactivar su actividad interna.

El crecimiento de las ventas minoristas se situó en apenas un 0,2% en abril en comparación con el mismo mes en 2025, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés).

El dato quedó por debajo de la previsión de Bloomberg de un 2% en abril, basada en una encuesta entre economistas.

La segunda economía más grande del mundo ha tenido dificultades para desplegar una sólida recuperación desde el fin de la pandemia de covid-19, a pesar de un auge en las exportaciones.

Desde hace tiempo, los economistas sostienen que China debería orientarse hacia un modelo económico más impulsado por el gasto de los hogares que por los motores tradicionales, entre ellos las exportaciones y la construcción.

La producción industrial, por su parte, aumentó un 4,1% en el mismo periodo, según las cifras de la NBS. Se trata del incremento más bajo desde julio de 2023.

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