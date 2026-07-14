El gasto de los turistas aumenta en España, pese a la inestabilidad geopolítica

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El gasto de los turistas nacionales y extranjeros en España, segundo destino turístico mundial, aumentó más del 8% en el segundo trimestre, impulsando así la economía del país pese a la inestabilidad geopolítica por la crisis en Oriente Medio, según los datos publicados este martes por la organización Exceltur.

El PIB turístico, que aumentó un 3,4% interanual en el segundo trimestre, debería progresar un 2,7% en todo 2026, «por encima del crecimiento medio de la economía española», que se espera del 2,3%, estimó esta organización que agrupa a las principales empresas turísticas españolas.

Para el conjunto del año, el turismo debería representar el 12,9% del PIB total de España, precisó Exceltur, destacando el peso de este sector en la economía nacional.

Este crecimiento se apoya en la imagen de España como «destino seguro, conocido y atractivo ante la incertidumbre global» entre los visitantes extranjeros, que en el segundo trimestre gastaron en el país un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, subrayó la organización.

Los turistas españoles también gastaron más en su propio país (+8,3% respecto al año pasado), un aumento impulsado por la fortaleza del consumo, así como por «la preferencia por destinos nacionales en un contexto internacional incierto».

Los españoles aumentaron, además, su demanda por establecimientos de cuatro y cinco estrellas, que registraron un crecimiento del 3,6% en las pernoctaciones, según las cifras de Exceltur.

La organización turística prevé también «un verano positivo» para las empresas del sector turístico, con un «crecimiento de las ventas del +3,2%».

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, cerrado de nuevo desde la noche del domingo, el conflicto en Oriente Medio y la subida de los costes de la energía que se derivan de ello podrían, sin embargo, lastrar estas previsiones, previene Exceltur.

mby/rs/an