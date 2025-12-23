El GEM confía en sus medidas de seguridad iniciales tras el robo en el Museo del Louvre

Guiza (Egipto), 23 dic (EFE).- Las autoridades egipcias confían en sus medidas de seguridad iniciales en el Gran Museo Egipcio (GEM), al igual que en otros museos del país, sin hacer mención a incrementarlas pese al robo en el Museo del Louvre del pasado octubre, dijo este martes a la prensa el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy.

«Cuando comenzamos el GEM, también con el resto de nuevos museos, tomamos en consideración todas las medidas y procedimientos de seguridad que pueden ser implementados», dijo el ministro a una pregunta de EFE durante una visita organizada a la prensa al museo de las barcas solares del GEM, tras el traslado de la primera tabla del segundo barco de Keops.

Insistió en que tienen «confianza» en que poseen «las mejores medidas, no sólo de seguridad, sino también de protección».

El GEM fue inaugurado el pasado 1 de noviembre en una ceremonia fastuosa, aunque ya operaba de forma parcial desde hace un año.

Sin embargo, en el Museo Egipcio de El Cairo, las autoridades detuvieron el pasado septiembre a cuatro personas acusadas del robo de un brazalete de oro de más de 3.000 años de antigüedad y de su posterior venta, por la que se obtuvo el equivalente a 7.755 dólares, a un joyero que acabó fundiendo la pieza con otras.

Precisamente, el Museo del Louvre instaló hoy una reja de seguridad en la ventana por la que un comando de cuatro ladrones accedió al establecimiento y sustrajo ocho joyas de un valor patrimonial incalculable el pasado 19 de octubre. EFE

