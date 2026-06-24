El gigante chino Alibaba demanda al Pentágono por incluirlo en una lista negra en EEUU

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El gigante tecnológico Alibaba presentó el lunes una demanda federal en Estados Unidos contra su designación como «compañía militar china» por parte del Departamento de Defensa, por considerar que la calificación es arbitraria.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, cuestiona la determinación del Pentágono de que Alibaba debe ser incluida en la lista federal de empresas militares.

«Las determinaciones no tienen fundamento fáctico ni jurídico», señala la demanda.

El Pentágono publicó el 8 de junio una nueva lista de 80 empresas y sus filiales que, según afirmó, estaban ayudando al ejército chino.

En la nómina fueron incluidos los gigantes tecnológicos Alibaba y Baidu, así como el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

Bajo esta designación, a partir del 30 de junio, el Pentágono no puede celebrar nuevos contratos con las empresas designadas ni con sus filiales controladas.

La denominación también restringe la capacidad de la empresa para contratar firmas de lobby en Estados Unidos, lo que según la demanda viola los derechos contemplados en la Primera Enmienda.

«El efecto ya se está sintiendo: defensores que han representado a Alibaba durante años han informado a la empresa que ya no pueden hacerlo», señala el documento.

China impuso el lunes controles a la exportación de 10 empresas estadounidenses implicadas en defensa y explotación de tierras raras, en respuesta a la lista negra de Washington.

El enfrentamiento pone a prueba las relaciones bilaterales tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín el mes pasado para estabilizar los lazos entre ambas potencias.

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