El gigante chino BYD bate en 2025 el récord de ventas anuales de coches eléctricos

afp_tickers

1 minuto

El gigante chino BYD batió un récord de global ventas anuales de autos eléctricos, con 2,26 millones de unidades despachadas en 2025, según un comunicado publicado por la empresa en la Bolsa de Hong Kong.

La cifra sitúa a la compañía asiática en posición de superar por primera vez a la estadounidense Tesla del magnate Elon Musk en cuanto a ventas anuales. A finales de septiembre, Tesla había vendido 1,22 millones de unidades.

La empresa californiana, hasta ahora líder de este sector emergente, anunciará sus ventas anuales de autos eléctricos el viernes.

BYD, con sede en Shenzhen y que también produce coches híbridos, anunció los datos en un comunicado publicado en la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

La compañía, fundada en 1995 y que al principio fabricaba baterías, domina el mercado chino de vehículos eléctricos, el mayor del mundo.

Ahora quiere ampliar su presencia en el extranjero pero, al igual que sus competidores chinos, se enfrenta a elevados aranceles en Estados Unidos.

Tesla superó por poco a BYD en las ventas anuales de vehículos eléctricos en 2024, con 1,79 millones de la empresa estadounidense frente a los 1,76 millones de la china.

