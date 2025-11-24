El gigante minero australiano BHP renuncia a su proyecto de adquirir su rival británico

afp_tickers

1 minuto

El gigante minero australiano BHP anunció el lunes que renuncia a su proyecto de adquisición de su rival británico Anglo American, una operación que habría dado lugar al mayor grupo minero mundial dedicado a la explotación de cobre.

«El grupo BHP confirma que ya no contempla la fusión de las dos compañías», declaró la empresa en un comunicado publicado en el sitio web de la Bolsa australiana.

oho/sft/bjt/meb/atm