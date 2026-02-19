El gigante minero Rio Tinto registra una caída de beneficios en 2025

El beneficio neto del gigante minero Rio Tinto cayó en 2025 ante el aumento en sus costos y el golpe que significó el declive económico de China, según los resultados de la empresa divulgados el jueves.

La firma británico-australiana, con fuerte presencia en Argentina, Chile, Perú y Brasil, indicó que los resultados «demuestran un claro avance a medida que consolidamos nuestra forma de trabajar más sólida, más afinada y más simple», pese a que sus utilidades cayeron a 10.000 millones de dólares desde 11.600 millones en 2024.

Sus ingresos aumentaron 7% pero sus costos operativos subieron a 42.000 millones de dólares, dijo la empresa.

Rio Tinto, uno de los mayores extractores de mineral de hierro del mundo, se ha visto fuertemente afectada por la crisis inmobiliaria en China y la baja en su demanda de acero.

La compañía señaló que la caída en los precios del mineral de hierro en 2025 se vio parcialmente compensada en otras áreas, gracias a la demanda de otros metales como el cobre, la bauxita y el oro.

Los sectores de inteligencia artificial, energía verde y defensa han aumentado exponencialmente la demanda del cobre empleado en redes eléctricas, centros de datos y vehículos eléctricos.

