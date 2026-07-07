El giro del Ecuador rural: cuyes, leche, café y agua potable vencen pobreza y desnutrición

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Andrea Farnós

Santa Isabel (Ecuador), 7 jul (EFE).- En los Andes ecuatorianos, donde el agua potable escasea y la pobreza afecta a ocho de cada diez personas, hay una transformación promovida por proyectos de cooperación internacional y desarrollo que ha mejorado las condiciones de vida con cuyes, leche, café y agua potable para empezar a vencer la pobreza y la desnutrición.

Así sucede en el cantón (municipio) de Santa Isabel, de la provincia andina de Azuay, una zona donde los proyectos desarrollados desde 2012 por Ayuda en Acción reflejan los avances alcanzados por esta organización internacional tras 40 años de presencia ininterrumpida en el país andino.

En esta zona, donde la presencia del Estado es muy leve, Julia Pesantes, de 51 años, siempre crió cuyes (conejillos de indias) para el consumo familiar y ahora, con mejores instalaciones y animales de mayor tamaño, vende cada 15 días a restaurantes de la ciudad de Cuenca, la capital de Azuay.

Ese cambio, además de mejorar la calidad de su alimentación, le dio una independencia que no tenía. «Antes dependíamos de nuestros esposos o de nuestros hijos mayores. Ahora tengo mi ‘platita’ (dinero). Si estoy enferma, tengo mis recursos» declaró a EFE.

Por su parte, Carmen Cabrera, de 58 años, se dedica a los lácteos. Lava las ubres, ordeña sus vacas y lleva la leche a caballo hasta una planta comunitaria, donde debe entregarla antes de las 09:00.

Mientras, Germán Vega, de 74 años, tiene una propiedad dedicada a su cultivo, que considera “ecológico” y sostenible. Su aspiración es vender «un café de calidad de exportación».

Familias con un 20 % más de ingresos

A nivel nacional, más de 60 organizaciones campesinas se han visto fortalecidas por Ayuda en Acción en producción sostenible de cacao, café, lácteos, cuyes y otros productos, permitiendo también que más de 8.000 personas eleven sus ingresos en un 20 %, mediante producción sostenible, comercialización y valor agregado en cinco de las 24 provincias del país.

No obstante, nada de esto es posible sin agua. En Chalcalo, Rigoberto Lima, presidente de la Junta de Agua Potable, recuerda que antes las tuberías se rompían constantemente y cada avería acababa en discusiones. «Si uno no iba a la minga (trabajo comunitario), había pelea», dijo.

La rehabilitación del sistema, que beneficia a 53 familias de Chalcalo, cambió esa rutina.

«Ahora tenemos agua limpia y sana», relató Lima, gracias a uno de los más de 410 sistemas de agua potable instalados por Ayuda en Acción que han dado acceso a este bien a 176.000 ecuatorianos, contribuyendo a reducir la desnutrición crónica infantil, que en Ecuador es aún del 19,3 % en niños menores de 2 años.

40 años de ayuda y cooperación en Ecuador

Para Carlos Hernández, director de Ayuda en Acción para América Latina, la clave es que las intervenciones sean sostenidas en el tiempo. «Seleccionamos una zona donde vemos que podemos intervenir para generar procesos de desarrollo durante diez, 12 o 15 años, y que esos procesos, una vez que nosotros salgamos, sean sostenibles».

Así la organización estima que ha mejorado las condiciones de 680.000 ecuatorianos de 17 de las 24 provincias de Ecuador, en una estrategia donde las mujeres «tienen un rol central», apunta Hernández.

«Las mujeres trabajan unas 80 horas semanales. Por eso, lo que hagamos en términos productivos tiene que ayudar a liberar esa carga», añade la directora país de la organización, Fiorella Mackliff.

Así, más de 35.700 mujeres han participado en sus proyectos y más de 113.000 menores han formado parte de sus iniciativas de desarrollo.

«Lo que he aprendido en estos 40 años es que todos los seres humanos somos iguales y queremos que nuestra dignidad sea reconocida. Estamos justamente en eso», concluye Rafael Dezcallar, presidente del Patronato de Ayuda en Acción. EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Ayuda en Acción para la difusión de este contenido.