El giro hacia la seguridad energética tras la crisis de Ormuz se mantendrá, según la AIE

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París, 16 jun (EFE).- Aunque se logre un acuerdo de paz en los próximos días, la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado ya que muchos gobiernos revisen sus estrategias en energía para «no solo mirar a la opción más económica», sino también las más seguras, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

«La confianza emerge como un factor principal en el mundo de la energía», explicó el director ejecutivo de ese organismo con sede en París, Faith Birol, durante una rueda de prensa, y eso es algo que ha modificado «sustancialmente» las prioridades desde el estallido del conflicto de Irán, el 28 de febrero pasado.

Birol, que compareció ante la prensa para presentar los detalles de un informe sobre la situación del sector energético en el Sudeste Asiático, recalcó este martes que el acuerdo de paz es una muy buena noticia a nivel humano y para la economía mundial, y en este último apartado incidió en especial en la importancia de la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Su apertura es «la solución más importante» para la grave crisis que ha vivido el sector energético en los últimos meses, dijo, y debe hacerse de manera «completa y sin condiciones» para que el petróleo y el gas de la región vuelvan a fluir.

Pero en cualquier caso las «ondas de choque» generadas por este episodio han llevado a que, a partir de ahora, «las decisiones que los países toman no solo van a mirar a cuál es la opción más económica».

Factores como la predictibilidad, la diversificación y la seguridad serán igualmente prioritarios para los gobiernos mundiales en lo que Birol calificó como un «nuevo capítulo» para el sector de la energía. EFE

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