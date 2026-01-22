El gobernador de California dice que la Casa Blanca le impidió hablar en un foro en Davos

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ene (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, aseguró este miércoles que la Casa Blanca le prohibió hablar en un foro en el que tenía previsto intervenir durante el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos (Suiza).

«Bajo presión de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, USA House (un espacio que funciona como pabellón oficial de EE.UU.) le niega la entrada a Newsom para hablar con los medios de comunicación después de que Fortune, el socio oficial de medios, lo invitara a hacerlo», indicó la oficina del gobernador en un escrito.

El mandatario californiano estaba invitado a un evento en que tenía previsto criticar al presidente estadounidense, Donald Trump, y presentar a California como el socio alternativo para los aliados europeos en medio de la creciente tensión por las amenazas de tomar Groenlandia por parte de la Administración de EE.UU..

«¿Qué tan débil y patético hay que ser para tener tanto miedo de una charla informal?», añadió Newsom en su cuenta de X.

Trump y Newsom mantienen una relación de constante confrontación que va más allá de las diferencias políticas desde que el líder republicano asumió el poder de la Casa Blanca hace un año.

Los ataques han ido en aumento después de que el californiano sugiriera la posibilidad de presentarse como candidato demócrata en las elecciones de 2028.

El desencuentro más reciente entre ambos líderes ocurrió durante el discurso de Trump en Davos. Mientras el mandatario lo mencionaba para criticarlo, se pudo ver a Newsom entre el público, sonriendo y negando con la cabeza en repetidas ocasiones.

A su llegada a Davos, el mandatario de California lanzó una advertencia a los europeos de que Trump los está manipulando y «tomando por tontos», y recalcó que deben mantenerse firmes y unidos frente al líder republicano, quién, aseguró, «es temporal». EFE

mvg/asb/rrt