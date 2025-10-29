El gobernador de Río tacha de «éxito» la operación más letal de la historia de la ciudad

2 minutos

Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo este miércoles que la operación policial lanzada la víspera contra una facción criminal fue un «éxito», pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña con decenas de muertos.

«Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito», afirmó Castro, un político de derecha, durante una rueda de prensa en la que también calificó la operación de «duro golpe al crimen organizado».

El gobernador informó que, más allá de los cuatro agentes muertos, los otros 54 fallecidos confirmados hasta ahora por las autoridades eran «criminales» del Comando Vermelho, la poderosa banda cuyo liderazgo se buscaba desarticular.

En apoyo a esa afirmación, apuntó como «indicios» de su pertenencia al grupo el hecho de que muchos fueran abatidos en un área de bosque próxima a las favelas de la Penha y del Alemão, los focos de la operación.

«No creo que hubiese alguien paseando en el bosque en un día de enfrentamiento», dijo, antes de señalar que si hay «errores en la clasificación» de los muertos estos serán «residuales».

Castro se solidarizó apenas con las familias de los policías fallecidos y afirmó que estos fueron las únicas «verdaderas víctimas».

Frente a las críticas recibidas por parte de la izquierda y de algunos ministros del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador dijo que no entrará en una «batalla política» o «polarización».

La Defensoría Pública regional, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a los más necesitados, contabilizaba 132 muertos hasta la media mañana de hoy, después de que decenas de cadáveres fueran recuperados por habitantes de las favelas durante la madrugada.EFE

