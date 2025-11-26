El gobernador de São Paulo dice que la derecha se «organizará» para las elecciones de 2026

2 minutos

São Paulo, 26 nov (EFE).- El gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dijo este miércoles que la derecha brasileña se va a «organizar» para derrotar a la izquierda en las elecciones de 2026, un día después de que el expresidente Jair Bolsonaro empezara a cumplir su condena por golpismo.

De Freitas, uno de los posibles candidatos de la derecha, afirmó durante un evento que aún «hay tiempo» para definir quién va a disputar la jefatura del Estado, cuando falta menos de un año para los comicios, previstos para octubre.

El actual presidente del país y principal referente de la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, ya ha expresado su intención de presentarse a la reelección.

«Vamos a organizarnos y a presentar un proyecto y ese proyecto va a ser vencedor el año que viene; no tenga duda, vamos a librar a Brasil del Partido de los Trabajadores (formación de Lula)», declaró De Freitas.

Asimismo, el gobernador del estado más poblado y rico de Brasil afirmó que Bolsonaro, de quien fue ministro, tendrá un «papel importante» en la definición de la candidatura y que hay que «respetar» el liderazgo del exmandatario.

Además del nombre de De Freitas, se han barajado los de algunos familiares del expresidente, como el senador Flávio Bolsonaro o la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

También han mostrado interés en ser candidatos los gobernadores de los estados de Minas Gerais, Romeu Zema, y de Paraná, Ratinho Júnior.

Sin embargo, la elección final depende, en gran medida, del aval de Bolsonaro, que empezó a cumplir este martes su condena de 27 años de prisión en la sede de la Policía Federal de Brasilia.

En septiembre, el expresidente fue hallado culpable por la Corte Suprema de orquestar, junto a altos mandos militares, un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder después de ser derrotado en los comicios de 2022.EFE

jmc/mat/jrh