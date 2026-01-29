El gobernador de São Paulo visita a Bolsonaro en la cárcel para escenificar unidad

2 minutos

São Paulo, 29 ene (EFE).- El gobernador del estado brasileño de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitó este jueves en la cárcel de Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro para expresarle su apoyo, en un intento por mostrar la unidad de la derecha de cara a las elecciones de octubre.

De Freitas, uno de los nombres que se barajaban para disputar las presidenciales, visitó a su padrino político por primera vez desde que este empezó a cumplir la pena de prisión por golpismo.

En declaraciones a medios de comunicación tras la visita, descartó una candidatura presidencial y dijo que «sin duda» respaldará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario (2019-2022) y líder de la ultraderecha.

El senador fue elegido por su padre, en detrimento del gobernador, para enfrentarse al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del próximo octubre.

Pese al apoyo a Flávio Bolsonaro, De Freitas dio la bienvenida a otros precandidatos de su campo político porque, en su opinión, «al final todo el mundo va a estar unido» contra el Partido de los Trabajadores, la formación progresista de Lula.

«Brasil afronta una crisis fiscal y una crisis moral y le tenemos que dar respuesta», afirmó el político, quien pretende presentarse a la reelección en São Paulo, el estado más rico y poblado del país.

Al mismo tiempo, volvió a defender que la Corte Suprema otorgue la prisión domiciliaria a Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

De Freitas citó la edad del exmandatario de 70 años y los problemas de salud que arrastra, derivados del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

La visita del gobernador es vista como un intento de calmar las tensiones recientes en las filas de la derecha, después de que este cancelara una visita prevista para la semana pasada, algo que fue muy criticado por los bolsonaristas.

Por ahora, Lula lidera en todas las encuestas electorales, aunque las intenciones de voto de Flávio Bolsonaro han subido desde que anunció su precandidatura en diciembre. EFE

jmc/mp/psh

(foto)(vídeo)