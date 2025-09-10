El Gobernador de Texas restringe la venta de productos con THC a menores de edad

2 minutos

Austin, 10 sep (EFE).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe la venta de productos con tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis, a menores de edad.

La decisión llega después de que una iniciativa, impulsada por su vicegobernador, Dan Patrick, para vetar por completo este tipo de productos en el estado, no fuera aprobada por la legislatura estatal durante su última sesión.

«Hoy firmé una orden ejecutiva para frenar los productos de cáñamo inseguros: se prohíbe su venta a menores, se refuerza la supervisión y se garantiza que los texanos sepan exactamente qué están comprando», anunció Abbott, un ultraconservador, en su cuenta de la plataforma X.

El decreto también prohíbe «promocionar» los productos de THC para que atraigan a los menores de edad y obliga a los vendedores a exigir una identificación a los compradores para revisar su fecha de nacimiento, como se hace con el alcohol o el tabaco.

La orden no especifica si la edad mínima para comprar estos productos será 18 o 21 años, pero exige a las agencias encargadas del estado a decidir cómo se implementará.

En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el Congreso federal legalizó en todo el país la venta y producción del cáñamo, una de las variantes de la planta de cannabis, que contiene cantidades bajas de THC.

Desde entonces, se abrieron centenares de negocios en Texas y otras partes del país especializados en la venta de artículos de THC y es común ver desde gomitas hasta cigarrillos electrónicos (vapes) y bebidas de esta sustancia en gasolineras y licoreras.

Según un informe publicado en marzo, la producción y venta de productos de THC en Texas genera más de 5.500 millones de dólares anuales y le inyecta al estado unos 268 millones en impuestos.

La industria también es responsable de unos 53.300 puestos de trabajo, de acuerdo con el reporte encargado por la firma a favor del cannabis Whitney Economics.

La marihuana con fines lucrativos está legalizada en 24 de los 50 estados del país. El uso medicinal, sin embargo, está permitido en 47 estados, incluyendo Texas. EFE

aaca/asb/enb