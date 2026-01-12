El Gobernador del Banco de Francia considera «fantasiosa» una subida de los tipos del BCE

París, 12 ene (EFE).- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, miembro del Banco Central Europeo (BCE) consideró este lunes «fantasioso» que se suban los tipos de interés este año, ante la entrada de productos baratos chinos y la posible caída del dólar.

«Salvo un impacto improbable (la subida de los tipos de interés) es una teoría fantasiosa», señaló Villeroy de Galhau en su discurso de año nuevo a la prensa.

El gobernador consideró reales algunos riesgos, como la devaluación del dólar «si la independencia de la Reserva Federal es amenazada».

En ese sentido, envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Jerome Powell, asediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le exige una bajada de tipos: «Le expreso mi solidaridad y mi admiración», dijo.

En vísperas de que los diputados franceses retomen los debates para aprobar un presupuesto para 2026, Villeroy de Galhau envió un mensaje contundente para reducir el gasto, que consideró «el mayor del mundo» y «dejar de jugar» con los impuestos, ya que genera inestabilidad y desconfianza entre los empresarios.

El gobernador consideró imprescindible que Francia sitúe su déficit público en el 5 %, un objetivo que calificó de «posible».

De no lograrlo, dijo, «Francia se situaría en alerta roja frente a mercados financieros aparentemente tranquilos pero susceptibles de cambios bruscos». EFE

