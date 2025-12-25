El gobernador del Banco de Japón aboga por mantener las subidas de tipos

2 minutos

Tokio, 25 dic (EFE).- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, insistió este jueves en la importancia de mantener la senda de subidas de los tipos de interés del organismo para lograr que la inflación japonesa se estabilice en torno al 2 % y conseguir una base para el crecimiento estable de los salarios.

«Ajustar adecuadamente el grado de flexibilización monetaria conducirá a un crecimiento sostenido, lo que proporcionará una base para que las empresas hagan negocios con confianza», dijo Ueda durante un discurso ante líderes empresariales en Tokio, en declaraciones recogidas por el diario económico Nikkei.

El responsable, como viene siendo habitual, supeditó el ritmo de las subidas a las condiciones económicas, pero incidió con firmeza en sus expectativas de que los salarios crezcan gradualmente al mismo nivel que los precios.

«La posibilidad de volver a un mundo llamado de ‘norma cero’, donde los salarios y los precios permanecen casi sin cambios, ha disminuido significativamente», aseguró.

Las palabras de Ueda llegan después de que el BoJ subiera la semana pasada el tipo de interés de referencia al 0,75 %, su nivel más alto en 30 años, con vistas a estabilizar el aumento de los precios en el país, estancado alrededor del 3 % desde hace meses.

Tras décadas de deflación y el estancamiento de los salarios reales, el ciclo de crecimiento de los precios va pesando en los hogares, y el nuevo Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, ha aprobado un paquete multimillonario de estímulos para encauzar la maltrecha economía japonesa.

El esperado aumento del gasto público, sin embargo, ha puesto nerviosos a los inversores, que han reaccionado vendiendo yenes, contribuyendo a la debilidad de la moneda, y aumentando el rendimiento de los bonos de deuda a diez años, en niveles no vistos desde finales de la década de los noventa. EFE

