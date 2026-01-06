El gobernador del BdF defiende el euro digital para evitar amenazas para la moneda única

2 minutos

París, 6 ene (EFE).- El gobernador del Banco de Francia (BdF), François Villeroy de Galhau, defendió este martes el proyecto del euro digital, que prevé su lanzamiento en 2029, para evitar que la soberanía monetaria conseguida con la moneda única se vea amenazada.

En una conferencia en París, Villeroy de Galhau señaló que el lanzamiento del euro hace 25 años había constituido «el mayor paso adelante de Europa hacia la soberanía y un enorme éxito popular» que cuenta con el apoyo del 82 % de los ciudadanos europeos.

Pero ahora «ese éxito duramente conseguido podría estar amenazado si no garantizamos el papel pivote de la moneda de banco central ‘soberana’ en el mundo digital», señaló, de acuerdo con el discurso puesto en línea por el BdF.

El gobernador recordó que el Eurosistema ya ha propuesto una moneda digital para los particulares y otra para el mercado interbancario.

La primera está diseñada para transponer al mundo digital las características del dinero en efectivo y eso -subrayó- «preservando el papel de anclaje de la moneda de banco central».

El Consejo de la Unión Europea dio su visto bueno unánime a este proyecto, que debería ser sometido al voto del Parlamento Europeo en mayo con vistas a que se lleve a cabo un proyecto piloto a partir de 2027 de forma que pueda empezar a funcionar dos años después.

En cuanto al euro digital para el mercado interbancario, «es todavía más importante» para Villeroy de Galhau, que precisó que la intención del Eurosistema es diseñar «una nueva generación de infraestructuras críticas» en las que se podrían hacer transacciones entre la moneda digitalizada del Banco Central Europeo y otros criptoactivos. EFE

ac/cat/cg