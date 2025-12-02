El gobernante Partido Laborista logra una aplastante victoria electoral en Santa Lucía

Castries, 2 dic (EFE).- El gobernante Partido Laborista de Santa Lucía (SLP, en inglés), liderado por el primer ministro Phillip Pierre, logró una victoria aplastante en las elecciones generales tras obtener 14 de los 17 escaños del Parlamento de esta isla caribeña.

Según los resultados preliminares difundidos este martes, la principal formación de la oposición, el Partido Unido de los Trabajadores (UWP, en inglés), se hizo con un solo escaño en los comicios celebrados ayer: el de su líder político y ex primer ministro Allen Chastanet.

El SLP presentó candidatos a 15 escaños, al igual que en la última cita electoral, apoyando a dos candidatos independientes y ministros del Gobierno, Stephenson King y Richard Frederick. Ambos obtuvieron sus escaños por amplio margen.

Un exultante primer ministro agradeció al pueblo de Santa Lucía por llevar a cabo unas elecciones libres de violencia y a los miembros de su partido por trabajar «incansablemente para asegurar la victoria».

«Esto demuestra la madurez de nuestro pueblo y de nuestra democracia. Esta victoria les pertenece», aseguró Pierre, de 71 años, tras revalidar sel puesto para un segundo mandato.

Pierre felicitó a su rival Chastanet por ganar su escaño y señaló que «la oposición tiene un papel que desempeñar para que prevalezcan las nobles tradiciones de la democracia».

Chastanet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el resultado de las elecciones, pero comentó a EFE que planeaba abandonar la dirección del UWP y su escaño parlamentario, tras haber perdido dos elecciones consecutivas.

En las elecciones generales de 2021, el UWP perdió por un margen de 15 a 2 en el Parlamento de 17 miembros.

El UWP había hecho de la corrupción y la mala gestión el tema central de su campaña en las elecciones, que Pierre convocó casi un año antes de la fecha límite constitucional.

La oposición había sido especialmente crítica con la gestión del programa de Ciudadanía por Inversión (CBI), mediante el cual se otorga la ciudadanía a extranjeros a cambio de realizar una inversión significativa en el desarrollo socioeconómico de la isla.

Pierre calificó esta campaña de la oposición como de «desinformación y propaganda», algo que condujo a la difamación de personas, así como de sus familiares y amigos, «todo en nombre de la política».

«Deseo que la era de los últimos cuatro años y medio nunca regrese a la política de Santa Lucía», dijo el primer ministro, quien añadió que se dañó el buen nombre del país caribeño en el extranjero.

Pierre adelantó que tiene la intención de jurar el cargo de primer ministro «a finales de esta semana» y que el Gabinete se anunciará la próxima semana.

Las elecciones fueron supervisadas por equipos de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

Santa Lucía es una antigua colonia británica que se independizó del Reino Unido en 1979 y mantiene un sistema de monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe del Estado. EFE

