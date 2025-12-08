El gobernante partido Libre «no reconoce» elecciones hondureñas y convoca a movilizaciones

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) «no reconoce» las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras por la supuesta «injerencia y coacción» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convocó a movilizaciones, dijo este domingo su candidata presidencial, Rixi Moncada.

«Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre», subrayó Moncada en una comparecencia de prensa en la sede del partido oficialista.

La candidata de Libre afirmó que la injerencia de Trump está «alterando la soberanía popular» y denunció que el sistema de transmisión de resultados electorales ha sido «manipulado en su código fuente». EFE

