El gobernante Partido Libre solicita la nulidad del escrutinio presidencial en Honduras

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) solicitó este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, argumentando un «desastre» en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

«Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

En el escrutinio del CNE, que está paralizado desde el viernes, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %), con el 88,02 % de las actas escrutadas.

En su escrito, Argueta solicita también al ente electoral la nulidad administrativa de los escrutinios correspondientes a los designados presidenciales (vicepresidentes) y a los diputados del Parlamento Centroamericano, señalando que el conteo de los votos está «adulterando la voluntad popular, violentando la ley electoral, resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales».

El abogado afirmó que el escrutinio «violenta toda regla de transparencia y equidad del proceso electoral, pone en precario la legalidad de los resultados, afecta la base misma de la democracia y viola profundamente el derecho al voto» de los ciudadanos y de miles de candidatos.

Argueta pidió al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados.

Además, solicitó que de declararse con lugar la acción, se ordene «reponer la elección» presidencial en todas las JRV dentro de los diez días posteriores a la resolución.

El apoderado legal de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro, afirmó su disposición a cumplir con todos los requisitos legales para subsanar posibles defectos procesales y reclamó que la autoridad electoral resuelva conforme a derecho.

Miroslava Cerpas, integrante de la Junta Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911, afirmó el viernes en sus redes sociales que Libre no solicitaría votos a favor de ningún candidato, sino la nulidad del proceso electoral.

Según Cerpas, el sistema biométrico utilizado «lo ponían solo de adorno», los votos transportados en maletas carecen de «credibilidad» y Libre posee audios de cientos de ciudadanos que habrían sido «amenazados o coaccionados» por grupos vinculados al crimen organizado.

Según el recuento preliminar del CNE, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el escrutinio con 1.132.321 votos (40,19 %), seguido de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1.112.570 (39,49 %). EFE

