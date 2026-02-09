El gobernante PLD nipón ‘regaló’ 14 escaños en las generales por falta de candidatos

Tokio, 9 feb (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que obtuvo una aplastante victoria en las elecciones generales del domingo, tuvo que ‘regalar’ 14 escaños que fueron asignados a otros partidos tras quedarse sin candidatos en las listas para llenarlos.

Según el recuento oficial adelantado por la cadena pública NHK, el PLD obtuvo 316 escaños de los 465 de la Cámara Baja, algo más de dos tercios y la cifra más alta jamás obtenida por un partido en solitario en el país.

El número se sitúa, además, por encima del récord anterior de 300 escaños logrados por el ex primer ministro Yasuhiro Nakasone en 1986, también para el PLD, que ha mantenido un dominio hegemónico de la política nacional casi ininterrumpido desde la posguerra.

La cifra podría haber sido aún mayor, dado que el PLD habría obtenido 14 escaños más en varios distritos electorales en los que no contaba con candidatos suficientes, por lo que fueron asignados a otros partidos, entre ellos la Alianza Reformista Centrista, principal exponente de la oposición, que obtuvo 49 escaños.

Este número no representa ni un tercio de los 172 asientos que las dos formaciones que integran la alianza, el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, registraron en las elecciones generales anteriores de noviembre de 2024, lo que ha llevado al presidente del PDC, Yoshihiko Noda, a insinuar que podría renunciar al cargo en una próxima reunión ejecutiva.

Otro partido que tuvo que ceder dos escaños por cuestiones de candidatos fue Team Mirai, una formación minoritaria formada recientemente que entra por primera vez en la Cámara Baja de la Dieta, el parlamento japonés, con once escaños, y cuya premisa es la búsqueda de reformas tecnológicas en el país asiático. EFE

