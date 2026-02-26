El Gobierno alemán aplaza decisión sobre futuro de la directora de Berlinale tras polémica

Berlín, 26 feb (EFE).- El Gobierno alemán aplazó este jueves su decisión sobre el futuro de la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, tras celebrar una reunión de urgencia a raíz de las críticas vertidas durante la gala de entrega de premios por algunos ganadores a la postura del Ejecutivo hacia la guerra de Israel en Gaza.

«Las conversaciones sobre la orientación de la Berlinale continuarán en los próximos días entre la directora, Tricia Tuttle, y el consejo de supervisión» del ente que está detrás del festival de cine, indicó a EFE un portavoz del ministro alemán de Cultura, Wofram Weimer.

Confirmó que el consejo de supervisión de la KBB, presidido por Weimer, se reunió esta mañana en la Cancillería para hablar de la futura orientación de la Berlinale.

En el centro de la polémica están las declaraciones del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premio a la mejor Ópera Prima con ‘Chronicles From the Siege’, que en la gala de entrega de premios del pasado sábado acusó al Gobierno alemán de ser «cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel».

El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, el único miembro del gabinete del canciller Friedrich Merz que había acudido a la ceremonia, la abandonó inmediatamente como forma de protesta, molesto también por una «amenaza implícita» pronunciada por Alkhatib.

«Nos acordaremos de todos los que estuvieron a nuestro lado y nos acordaremos de todos los que estuvieron en contra de nosotros, contra nuestro derecho a vivir con dignidad, o que eligieron el silencio», había dicho el cineasta.

A esto se sumó la publicación por parte del diario ‘Bild’ de una fotografía tomada supuestamente una semana antes, en la que Tuttle aparecía junto con el equipo de ‘Chronicles From The Siege’, varios de cuyos integrantes portaban la kufiya y banderas palestinas. EFE

