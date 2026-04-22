El Gobierno alemán celebra desbloqueo del préstamo a Ucrania y subraya el mensaje político

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Berlín, 22 abr (EFE).- El Gobierno alemán celebró este miércoles el desbloqueo del préstamo de 90.000 euros de la Unión Europea (UE) para Ucrania que vetaba el primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, y subrayó el mensaje político que envía en cuanto al apoyo de los socios europeos a Kiev.

«Celebramos esta decisión», afirmó en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, quien recordó que para que este pago pueda producirse, es necesario, desde el punto de vista técnico, un cambio por unanimidad en el Reglamento del Marco Financiero Plurianual por parte del Consejo, para lo cual se ha iniciado este miércoles el procedimiento necesario.

En este sentido, indicó que si Hungría no se opone, la modificación será posible una vez transcurrido el plazo de 24 horas, tras lo cual podrán pagarse los 90.000 millones.

Kornelius destacó el «impacto político» de este compromiso de financiación, ya que «demuestra que Europa sigue apoyando incondicionalmente a Ucrania y que este país dispone de los medios necesarios para seguir abasteciendo y manteniendo el funcionamiento del Estado».

Agregó que «el mensaje principal es que Ucrania cuenta ahora en un futuro previsible con una base estable sobre la que repeler la guerra de agresión», lo cual, a su vez también es «un mensaje claro para Rusia».

«Rusia debe saber que Europa no cejará en su apoyo a Ucrania y que esta guerra no tiene futuro y debe ponerse fin ahora mediante todas las negociaciones de paz», afirmó. EFE

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