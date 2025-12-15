El Gobierno alemán condena la «continúa represión» de Rusia contra cadena Deutsche Welle

Berlín, 15 dic (EFE).- El Gobierno alemán condenó este lunes la «continúa represión» por parte de Rusia de la cadena internacional de noticias alemana Deutsche Welle, que el domingo fue declarada por la Fiscalía rusa «organización extranjera indeseable».

En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, declaró que el Ejecutivo «condena enérgicamente la continua represión contra Deutsche Welle y reafirma su solidaridad con los numerosos colegas críticos de los medios de comunicación, dentro y fuera de Rusia, que no están dispuestos a tolerar las campañas de desinformación organizadas por el Estado ruso».

El Ejecutivo comparte expresamente la valoración de la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, según la cual «este nuevo intento de silenciar a los medios de comunicación libres demuestra lo mucho que el poder judicial teme las informaciones independientes, en particular sobre la guerra de agresión contra Ucrania».

Por su parte, Josef Hinterseher, portavoz adjunto de Exteriores, también condenó esta clasificación y criminalización «totalmente infundada».

«Rusia, también lo sabemos, reprime masivamente la libertad de expresión en su propio país. La represión allí está a la orden del día, ya no existe libertad de prensa. Por ello, en la situación general, no nos sorprende», añadió.

Señaló que al mismo tiempo, la embajada de Alemania en Rusia está en contacto con todos los periodistas de medios alemanes acreditados en el país para prestarles su apoyo.

Kornelius destacó la «valiosa contribución» que Deutsche Welle realiza «al entendimiento internacional y al fortalecimiento de la libre formación de opinión», con un alcance considerable en todo el mundo que la convierte en «una voz importante».

En ese sentido defendió la asignación de 415 millones de euros del presupuesto federal a la cadena, un «dinero bien invertido en aras de la libertad de prensa, en aras de la libre información y en aras, también, de la posibilidad de que una voz alemana para el mundo pueda garantizar una información justa y transparente». EFE

