El Gobierno alemán confirma que una periodista desaparecida está detenida en Siria

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Berlín, 24 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores alemán confirmó este viernes que ha logrado tener acceso consular a la periodista germana Eva Maria Michelmann, desaparecida desde finales de enero en Siria y de la que se sospechaba que podía estar detenida en una prisión en ese país de Oriente Medio.

«Puedo informar de que, tras esfuerzos intensivos y a alto nivel a través de diferentes canales, ayer tuvimos acceso directo a la señora Michelmann», declaró el portavoz Josef Hinterseher en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

El portavoz explicó que la periodista está recibiendo asistencia consular por parte del personal de las embajadas alemanas de Beirut y Damasco, pero se escudó en la protección de datos personales para no dar informaciones sobre su estado de salud.

Tampoco detalló en qué prisión se encuentra, cuál es el motivo de su detención ni si se han formulado acusaciones en su contra.

Es la primera vez que el Gobierno alemán confirma que conoce el paradero de Michelmann, que desapareció el 18 de enero con su colega Ahmet Polat, de nacionalidad turca, en la ciudad de Raqqa, durante las situaciones de caos que se produjeron cuando el ejército regular sirio entró en la zona tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias de la administración semiautónoma en el noreste del país liderada por kurdosirios.

Según testigos citados por los medios turcos para los que trabajaban los dos periodistas, la agencia ETHA y el canal de televisión online Özgür TV, ambos de signo izquierdista, los dos fueron vistos por última vez al salir de un edificio asediado en el que se habían cobijado civiles, cuando fueron separados de la multitud que huía de la ciudad e introducidos por la fuerza en un vehículo de las fuerzas regulares sirias.

Ante la falta de noticias sobre Michelmann desde entonces, su familia en Alemania la daba casi por muerta, hasta que hace unos días unos presos kurdos que fueron liberados de una cárcel en Alepo afirmaron que tanto ella como Polat se encontraban allí.

Este jueves el hermano de la periodista, Antonius Michelmann, declaró a varios medios alemanes que, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores, se ha podido confirmar que la informadora sigue viva y que, tras más de tres meses de detención, ha sido trasladada ahora a otra cárcel en Damasco.

«Tanto más rabia e indignación sentimos por cómo puede ser que el Gobierno alemán coopere con un régimen así, que secuestra a una periodista alemana y lo niega públicamente, despreciando todas las obligaciones del derecho internacional y los derechos humanos», afirmó.

El Gobierno sirio, encabezado por el islamista Ahmed al Sharaa, que visitó Berlín el mes pasado, ha negado hasta ahora disponer de cualquier información sobre el paradero de Michelmann. EFE

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